Teuerungen: Immer mehr brauchen Hilfe vom Land

Land will Sozialfonds weiter aufstocken

In dieselbe Kerbe schlägt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ): „Eine Senkung der Preise durch die Reduzierung der Steuerlast für Lebensmittel, Sprit oder Energie ist dringend notwendig.“ Bisher sei der Bund aber untätig gewesen. Auf Landesebene werde der neue Klima- und Sozialfonds ab September seine Arbeit aufnehmen. Rund 15 Millionen Euro sind dafür bereits vorgesehen. Doskozil kündigte zudem an, dass über die Landesholding und die Burgenland Energie noch zusätzliche Mittel in den Fonds fließen sollen.