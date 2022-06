Sport Austria Finals: Die Highlights von Tag eins

Tag 1 bei den Sport Austria Finals: Die steirische Landeshauptstadt verwandelte sich bei wechselhaften Bedingungen in einen Sportplatz deluxe - mit vielen spannenden Entscheidungen. Darunter das Rollenrodeln mit Start am Schlossberg und Ziel am Karmeliterplatz, der Vereine-Meisterschaft der LeichtathletInnen im ASKÖ-Sportcenter Eggenberg, die Finals-Premiere der TriathletInnen oder die Eliminator-Entscheidung in Stattegg.