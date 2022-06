Fatboy Slim sprengt die Grenzen der Generationen

Um Norman Cook alias Fatboy Slim führte um die Jahrtausendwende kein Weg vorbei. Mit Hits wie „Right Here, Right Now“ und „Praise You“ - und den dazugehörigen Videos - war der britische Musiker und DJ in aller Munde und Ohren. Und da seine Songs allesamt tanzbare Club-Hits waren, gingen sie auch in aller Beine! Seitdem hat es Cook etwas ruhiger angehen lassen, doch seine musikgeschichtliche Legende verwaltet er mit Festivalauftritten - wie jenem am Donnerstag in Graz - dann doch ganz gern selbst.