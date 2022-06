Danni Büchner verzaubert Fans als heiße Strandnixe

Ihre Reaktion: ein unretuschiertes Bikini-Foto mit starker Botschaft. „Es gibt Menschen, die meinen, ich darf mich in ,meinem Alter‘ so nicht zeigen, als ,Mutter‘ so nicht zeigen. Nun gut, dann gibt es Menschen wie mich, die einfach das tun, was sie möchten, weil es mein Leben ist!“, konterte sie die Kritik.