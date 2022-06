17-Jähriger hatte bei Unfall mit Traktor Rausch

Ein 17-Jähriger aus Ort im Innkreis fuhr am Donnerstag gegen 8.30 Uhr mit einem Traktor samt angehängtem Doppelschwader in Hohenzell auf der Straße von Mauler nach Engersdorf. Dabei kam er unmittelbar vor der Brücke der Breitsach links von der Fahrbahn ab. Der Lenker fuhr mit dem Fahrzeug über eine Böschung in den Wald und konnte dieses nach einigen Metern anhalten.