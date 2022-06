Eine Bar im Cineplexx Mattersburg als Hobby

Kommt ihr aus der Gastronomie?

Nein. Wir betreiben unsere Bar quasi hobbymäßig. Vielleicht macht es uns auch deshalb so viel Spaß. Patrick ist hauptberuflich Betriebsleiter, und ich arbeite in der Personaldienstleistungsbranche. Also kann man sagen, dass wir vom Wissen her breit aufgestellt sind. Und dieses Wissen lassen wir auch in Bottles einfließen.