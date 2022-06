Bergfeuer-Vorfreude: „Für diese Nacht brennen wir“

Überblick, wo die Feuer besonders hell leuchten

Neben Ehrwald und Innsbruck zelebrieren auch andere Regionen die Sonnwendfeuer und Herz-Jesu-Feuer. Vielfach fahren die Bergbahnen für Zuseher bis zum späten Abend. Am Samstag (18. Juni) zur Sonnenwende leuchten Feuer unter anderem im Raum Hopfgarten im Brixental, am Wilden Kaiser in Ellmau, in der Region St. Johann oder in Niederau/Wildschönau. Herz-Jesu-Feuer (25. Juni) sind beispielsweise im Tannheimer Tal, in Kartitsch oder in Alpbach zu sehen.