Österreichs Gasversorgung nach Sommer gesichert?

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat einmal mehr sein Nein zu einem EU-Embargo gegen russisches Gas bekräftigt. „Das Gas-Embargo wird auch bei dem nächsten Sanktionspaket kein Thema sein", betonte Nehammer am Rande eines EU-Gipfeltreffens in Brüssel.