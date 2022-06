„Wir sind zum Siegen verdammt. Wenn wir das nicht schaffen, sind wir abgestiegen“, so die klare Aussage von Mannschaftsführer Stefan Bildstein, der zumindest personaltechnisch aus den Vollen schöpfen kann. Anders könnte die Situation bei den heutigen Gästen aussehen. „Da Schwaz schon komfortabel außerhalb der Gefahrenzone liegt, werden sie vielleicht nicht in Bestbesetzung anreisen“, so die Hoffnung von Bildstein.