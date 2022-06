Der Sturm auf Thiersee im Spiel des Jahres

Das Jahr, in dem die Challenger-Raumfähre explodierte, Tschernobyl passierte, Reinhold Messner als erster Mensch alle 14 Achttausender bestieg, Diego Maradona Weltmeister wurde - und der SC Imst zum letzten Mal den Tiroler Cupsieg erobern konnte. 1986. Lang, lang ist’s her. Heute haben die Oberländer in Thiersee die Chance die Durststrecke nach 36 Jahren zu beenden. Mehr muss man zur Bedeutung des heutigen Cupfinales aus Imster Sicht gar nicht sagen. Die vier Fan-Busse waren schon gestern rammelvoll, vielleicht gibt’s ja einen fünften. 200, 300 machen sich sicher auf den Weg.