Freund möchte Spieler halten, der weg will

Seit Wochen steht ein Leihgeschäft für Nico Mantl im Raum. In der abgelaufenen Saison kam der 22-jährige Deutsche nicht über die Reservistenrolle hinaus, zuletzt betonte er gegenüber der „Krone“, dass er mehr Spielzeit haben will. Da Stammtorhüter Philipp Köhn aber vermutlich beim Klub bleiben wird, dürfte er es auch in der kommenden Spielzeit schwer haben. „Die letzte Saison war für Nico nicht einfach, er hat aber gezeigt, welche Qualität er hat. Wir werden in Ruhe mit ihm sprechen“, betonte Sportboss Christoph Freund.