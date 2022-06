Coup: Frau will die älteste Kirche von Graz kaufen

Ihr Kirchturm ragt versteckt hinter einer Häuserzeile in der Altstadt empor, der Sakralraum wird durch ein charakteristisches Stiegenhaus von der Sporgasse her betreten: Die Stiegenkirche ist nicht nur als älteste Grazer Kirche (1343) eine Besonderheit - sie steht auch schon länger ganz oben auf der diözesanen Verkaufsliste von Gotteshäusern in der Steiermark.