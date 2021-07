Steirische Gotteshäuser stehen vor dem Verkauf

Eine Übertragung von Kirchen an andere christliche Gemeinden ist auch ein emotionales Thema. „Deshalb überstürzen wir nichts“, stellt Stanzer klar. Es gebe aufwändige Prüfverfahren, da der Vatikan klargestellt habe, dass man Kirchen nicht so einfach „profanieren“, also einer außerkirchlichen Nutzung zuführen dürfe. Wo renoviert werden könne, werde das deshalb gemacht: So werden etwa der Grazer Dom, die Basilika Mariatrost oder die Kirchen von Hartberg und Deutschlandsberg saniert.