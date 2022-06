„Am Marktplatz kommen die Vereine zusammen“

„Rund 800 Musiker werden am Samstag auf dem St.Veitner Marktplatz gemeinsam spielen“, sagt Christian Jetzbacher, Obmann der Trachtenmusikkapelle St. Veit (Pongau), die es bereits seit 1897 in der Ortschaft gibt. Wie auch seine Musiker-Kollegen freut er sich auf das Jubiläumsfest, das bereits am Donnerstag, startet. „Wir feiern nicht nur 125 Jahre Trachtenmusikkapelle St.Veit, sondern auch das 30-Jahres-Jubiläum des St. Veitner Treffens. Da kommen fünf verschiedene Gruppen aus den österreichischen St.Veits zusammen“, sagt der Pongauer Musik-Liebhaber.