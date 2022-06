Randale in Biergarten: Polizist und Wirt verletzt

Ordentlich einen über den Durst getrunken hat am Dienstagabend ein 33-Jähriger in Reutte in Tirol: Nachdem den Wirtsleuten das Verhalten des Trunkenboldes zu viel geworden war, kam es zu einer heftigen Streiterei, im Zuge derer der Verdächtige Stühle herumwarf und den Wirt verletzte. Als die alarmierte Polizei den Randalierer festnehmen wollte, zog sich auch noch ein Beamter Verletzungen zu.