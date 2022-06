Wald am Schoberpass: Sonnberglifte in Konkurs

Die Sonnberglifte im obersteirischen Wald am Schoberpaß sind in Konkurs. Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, liegt Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung vor. Bereits im Vorjahr konnte der Lift wegen zu hoher Sanierungskosten nicht mehr aufsperren. Da hoffte man aber noch auf eine Lösung.