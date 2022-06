Perry: „Solange ich atme, werde ich weiterkämpfen“

Aus den Händen von Ministerin Leonore Gewessler erhielt der „Krone“-Ökopionier das Ehrenzeichen, weil „Klima-Journalismus ohne Mark Perry nicht vorstellbar wäre“, so die Ministerin. Der Ausgezeichnete selbst sieht noch viel Arbeit vor sich und will mit seinem unermüdlichen Einsatz für die Umwelt weitermachen, „weil es notwendig ist für unsere Kinder und Kindeskinder“. Solange er lebe und atme, werde er weiterkämpfen, so Perry im Adabei-TV-Interview.