„Diebstahl des Jahrhunderts“: Edelmetalle erbeutet

Gustavo Adrian Joya, Sprecher des Bundesstaats Colima, beschrieb die Tat am Montag (Ortszeit) als „beispiellos“. „Es gab schon vereinzelte Diebstähle von Containern, aber nicht in dieser Menge.“ Die schwer bewaffneten Täter setzten laut Joya die Sicherheitsteams des Hafens von Manzanillo, dem wichtigsten Handelshafen Mexikos an der Pazifikküste, außer Gefecht. Acht bis zehn Stunden lang habe die Bande dann die Container von einem Privatgelände des Hafens abtransportiert.