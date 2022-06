Schock für Charlie Sheen: Tochter auf OnlyFans

Sam „Sami“ Sheen kündigte am Montag auf Instagram an, dass sie ab sofort auf OnlyFans zu sehen sein wird. Die 18-Jährige, die Sheen mit Ex-Frau Denise Richards zusammen hat, pries sich mit einem verführerischen Bikini-Schnappschuss auf Instagram an: „Klickt den Link in meinem Profil, wenn ihr mehr sehen wollt.“ Das Teenie-Girl sitzt auf dem Foto in einem Whirlpool und trägt ein schwarzes Bikinioberteil. Ob sie sich wie viele andere Frauen und auch Männer auf der Plattform nackt zeigt - verriet sie allerdings nicht. Wer es wissen will, muss „jetzt abonnieren, damit ihr exklusiven Inhalt von mir sehen könnt!“