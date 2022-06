Angeklagter nach Crash wieder mit 200 PS unterwegs

Verheerendes Überholmanöver

Am 4. Februar dieses Jahres versuchte der Angeklagte in der Abenddämmerung in einer leichten Kurve mit 120 km/h zwei andere Pkw zu überholen. Dabei kollidierte er frontal mit einem talauswärts fahrenden Auto und wurde auch noch gegen den zweiten Wagen vor ihm geschleudert.