Nun Rapidler: SV Ried ersetzt Bajic gleich doppelt

Fußball-Bundesligist SV Ried hat am Montag den Abgang von Ante Bajic verzeichnet, im Gegenzug für die Offensive aber Christoph Monschein und Denizcan Cosgun verpflichtet. Der zu Rapid Wien abwandernde Bajic hatte in der abgelaufenen Saison neunmal getroffen. Für Tore der Innviertler soll fortan Monschein sorgen. Der 29-Jährige Stürmer war zuletzt vom LASK an Altach verliehen gewesen. In 20 Spielen gelangen ihm für die knapp im Oberhaus verbliebenen Vorarlberger vier Treffer.