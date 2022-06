Gefesselt und Messer im Rücken: Frau rief Notruf

Nach Tagen der Verhandlung sagte am Montag beim Home-Invasion-Prozess in Graz das Opfer aus. Die 55-Jährige war im Haus ihrer Tochter in Eggersdorf nahe Graz mit einem Baseballschläger geschlagen und dann niedergestochen worden, nachdem sie mit Kabelbindern und Klebeband auf der Couch gefesselt wurde - vor den Augen ihrer Enkelin (3).