Trimmel: „Wir sind in der Lage, sie zu schlagen!“

Die Chance dafür sei auf jeden Fall gegeben, betonte Trimmel. „Man hat schon in Wien gesehen, dass wir absolut in der Lage sind, sie zu schlagen.“ Vor einer Woche hätten Kleinigkeiten den Ausschlag zugunsten der Dänen gegeben. „Wir hatten viele gute Chancen und haben in Summe wenig zugelassen. Aber wenn du gegen so eine gute Mannschaft einen Fehler zu viel machst, verlierst du auch“, erklärte der Burgenländer.