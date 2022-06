Salzburg- und Rapid-Frauen „wären großer Gewinn“

Am 6. Juli starten die österreichischen Frauen in die EURO 2022 in England. Auf die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann warten gleich zum Turnier-Auftakt im mit rund 75.000 Zuschauern ausverkauften Old Trafford in Manchester die Gastgeberinnen. Vor Ort die Daumen drücken wird ÖFB-Präsident Gerhard Milletich, der mit einem ähnlich erfolgreichen Abschneiden wie vor fünf Jahren spekuliert. Damals stießen die Österreicherinnen sensationell bis ins Semifinale vor. „Das erste Spiel wird sicher schwer, aber es ist die Hoffnung und der Wunsch, die Gruppenphase zu überstehen“, meinte der Unternehmer.