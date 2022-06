Grazer Steakhouse El Gaucho feiert 10. Geburtstag

„Uns ist aber nicht nur wichtig, was auf den Teller kommt, sondern auch, woher die Zutaten stammen“, verrät der Franz das Erfolgsrezept, das sein El Gaucho längst zum Kult-Lokal gemacht hat. Regionalität, Saisonalität, garniert mit urbanem Lifestyle und steirischem Charme haben aber nicht nur in der Murmetropole einen Fixplatz gefunden, sondern auch zweimal in Wien, in Baden und in München.