Weitwandern ist auch vor eigener Haustür möglich

Region soll geschlossen hinter Projekt stehen

99 Prozent aller Verhandlungen - sei’s mit Grundeigentümern, Beherbergern, alpinen Vereinen oder Bürgermeistern - wären aber positiv verlaufen: „Uns war wichtig, alle Betroffenen von Anfang an einzubinden. Nur so kann dann auch eine ganze Region geschlossen hinter einem so großen Projekt stehen“, sagt Zienitzer.