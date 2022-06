Am Schöckl probt die Bergrettung den Ernstfall

Die Kinderaugen leuchteten, als der schwere Bundesheer-Heli vom Typ Black Hawk abhob und in hundert Meter Umkreis alles verwehte, was nicht niet- und nagelfest war. Etliche Zuschauer fanden sich am Samstag in Semriach ein, wo die Bergrettung am Schöckl eine der größten Übungen der letzten Jahre durchführte.