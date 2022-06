„Tracht ist ein anderes Wort für Vielfalt“

Den Vereinen und der von diesen gelebten Tradition verdanken wir, dass Trachten wieder wahrgenommen, akzeptiert und als bunte Facette der Gesellschaft weiterentwickelt werden. “Heute vereinen wir 4500 Mitglieder in sechzig Vereinen und blicken stolz auf unseren Landestrachtenverband. Alle miteinander arbeiten wir für unser Hobby, unsere Leidenschaft„, so die Buchherausgeberin, die schon mehrere Werke rund um das Thema „Vorarlberger Trachten“ publizierte. Präsentation „Die Trachten in Vorarlberg“, heute, ab 18 Uhr im Vinomnasaal in Rankweil. Mit dem Buch „Trachten in Vorarlberg“ bringt Obfrau Ulrike Bitschnau das aktuelle und historische Wissen rund um das Trachtenwesen auf den neuesten Stand.