Frankreich trauert Sieg nach: „Es ist schade“

Dabei hätte man durchaus mit einem vollen Erfolg die Heimreise antreten können, sagte Deschamps. „Wir hatten viele Chancen, aber es war immer ein Bein, der Tormann oder die Latte dazwischen. Es ist schade, dass die Spieler nicht belohnt wurden. Manchmal machen wir aus weniger Chancen mehr Tore, aber ich bin nicht besorgt.“ Zuversichtlich stimmte den 53-Jährigen die Tatsache, dass man nach den Experimenten in den Partien gegen Dänemark (1:2) und Kroatien (1:1) wieder die geeignete taktische Formation mit Viererkette und zwei Flügeln gefunden habe. „Es ist das wirkungsvollste System, was die Breite und den Abstand der Spieler betrifft. Es hat uns eine gute Balance gegeben, die es uns ermöglicht hat, viele Möglichkeiten zu kreieren“, erklärte Deschamps, vergaß aber auch nicht, die Österreicher zu loben. „Sie haben ein tolles Team, das viel Engagement an den Tag gelegt hat, das muss man auch anerkennen.“