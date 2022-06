War genehmigte Indoor-Hanfplantage doch illegal?

Die Schweizer Polizei hatte in den vergangenen Wochen jede Menge Arbeit in Sachen Cannabis. Bei der Kontrolle einer genehmigten Hanfanlage im Kanton Appenzell Ausserhoden stellten die Einsatzkräfte fest, dass in Herisau einiges nicht legal ist. Zudem wurde in der Graubündner Kantonshauptstadt Chur eine Indoor-Plantage im Hobbyraums eines Mehrfamilienhauses ausgehoben.