Salzburg und Tirol prangern Personalmangel an

Elisabeth Mayr und Bernhard Auinger haben viel gemeinsam. Beide sind bei der SPÖ und in der Stadtpolitik für Kinderbildung und Betreuung zuständig. Der Unterschied: Elisabeth Mayr ist Stadträtin in Innsbruck, Auinger Vizebürgermeister in Salzburg. Bundesländergrenzen halten die beiden aber nicht davon ab, einen gemeinsamen Appell an den Bund zu richten.