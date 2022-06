Boss bastelt weiter am Premium-Event DTM

In keiner Konkurrenz zu Spielberg

Er gibt jedoch zu: „Ein Premium-Event gehört auf die Rennstrecke, und wenn es im Zwei-Jahres-Rhythmus ist.“ Dabei will und kann er nicht in Konkurrenz zum Red-Bull-Ring in Spielberg treten. „Die haben die perfekte Infrastruktur für Formel 1, MotoGP und so weiter. Wir können uns nicht vergleichen, zumal bei uns aus Sicherheitsgründen vieles gar nicht möglich ist.“