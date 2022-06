Abzocke-Vorwurf wegen Radarfalle an A21-Baustelle

„Ich appelliere an alle Verkehrsteilnehmer“

Auf „Krone“-Anfrage verteidigt die Asfinag den umstrittenen Standort. „Ein Baustellenbereich ist immer ein sehr heikler Bereich. Baumaschinen und Materialtransporte fahren ein und aus. Und besonders wichtig: Es arbeiten Menschen direkt auf der Strecke“, so Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla. Das verminderte Tempo sei für die Sicherheit dieser Personen unerlässlich. „Ich appelliere daher an alle Verkehrsteilnehmer, die vorgegebenen Limits einzuhalten.“