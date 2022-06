David Alaba: „Das ist wirklich speziell“

David Alaba blickt dem Nations-League-Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Freitag (20.45 Uhr/live ORF 1) gegen Frankreich im Wiener Happel-Stadion erwartungsfroh entgegen. Das Duell mit dem Weltmeister werde zeigen, wie es um den zuletzt gezeigten Aufwärtstrend stehe, sagte der Real-Madrid-Profi am Donnerstag in Wien. „Die Vorfreude ist riesig. Das sind Mannschaften, mit denen wir uns messen wollen, und Spiele, die wir lieben zu spielen.“ Mit seinem Klubkollegen Karim Benzema jeden Tag zusammenarbeiten zu dürfen, sei „wirklich speziell“.