Neuer Medizin-Chef für burgenländische Spitäler

Neuer Leiter in Güssing

Eine weitere Personalentscheidung wurde am Mittwoch für die Leitung des Brustgesundheitszentrums Pannonia Süd im Krankenhaus Güssing bekannt gegeben. Gerhard Hochwarter, Oberarzt der Abteilung für Chirurgie in der Klinik Donaustadt wird ab 1. Juli 2022 die interimistische Leitung in Güssing übernehmen, da die bisherige Leitung die KRAGES einvernehmlich verlassen habe und die designierte Nachfolge aus persönlichen Gründen kurzfristig abgesagt habe.