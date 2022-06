19,7 Kilometer für den kleinen Theo aus Attnang

Sogar Ski-Star Daniel Hemetsberger hatte sich angesagt - aufgrund der Hochzeit seines Trainers musste der Unteracher aber leider kurzfristig absagen. Was aber dennoch zeigt, dass der Charity-Duathlon Powang in Strass im Attergau schon einen gewissen Stellenwert in der Region hat. Am Samstag findet das Event bereits zum zehnten Mal statt, die letzten Jahre (aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt 2019) wurden für den guten Zweck je zwischen 7000 und 10.000 Euro gesammelt. Auch heuer hofft man mit dem Reinerlös einer schwer gebeutelten Familie das Leben etwas zu erleichtern. Rund 200 Athleten werden dabei für den achtjährigen Theodor 15,4 Kilometer mit dem Mountainbike absolvieren und 4,3 Kilometer laufen.