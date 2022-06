„Schwarzes Schaf“ ärgert Schlüsseldienste

Völlig überzogene Rechnungen, schlechter Service und Einschüchterungsversuche - die in Feldkirch ansässige Firma „Firma LL Hausmeisterservice GmbH“ hatte zuletzt wiederholt für die Negativschlagzeilen gesorgt, Konsumentenschutzeinrichtungen warnen eindringlich davor, mit dem Unternehmen, das auch bereits in Innerösterreich auffällig geworden ist, eine Geschäftsbeziehung einzugehen. Bei der Vorarlberger Wirtschaftskammer wird nun befürchtet, dass die Branche durch das dubiose Treiben eines einzelnen schwarzen Schafes generell in Misskredit gebracht werden könnte.