Steirischer IV-Boss: „Ohne Gas geht uns Luft aus!“

Was ich wirklich mit großer Bewunderung sehe, ist, dass viele Unternehmen selbst vorsorgen. Das geht natürlich nur in einer gewissen Dimension. Viele Unternehmen haben damit aber Wege eröffnet, die aus meiner Sicht die Bundesregierung schon lange hätte einschlagen müssen. Allerdings muss man sich im Klaren sein, dass, wenn wir in eine Situation kommen, in der das Gas abgedreht wird, das nicht nur drei Monate dauert, sondern viel länger. Momentan spricht ja auch die Bundesregierung immer nur von einer Bevorratung von ein paar Monaten. Aber niemand hat einen Plan für danach - was passiert also im vierten oder fünften Monat?