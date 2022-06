Alter Brauch um Vertreibung der Wölfe zu gedenken

„Heute machen sich wieder viele Mölltaler große Sorgen, dass es wieder so wird, wie es schon einmal war. Die Gefahr besteht“, sagt der Mörtschacher Bergbauer Gottfried Rießlegger bei der Andacht. Alleine in diesem Frühjahr sei es im Mölltal zu so vielen Rissen gekommen wie seit mehr als 100 Jahren nicht mehr. „Ich gehe nicht mehr ohne Pfefferspray in den Wald“, sagt Daniela Suntinger: „Auch unsere Kinder haben mittlerweile Angst vor Wölfen.“