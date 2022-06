Die Fotografen-Legende der Steirerkrone wird 60

Viele von ihnen holte er in 35 „Krone“-Jahren nicht nur vor seine Linse, sie wurden auch zu Freunden. „Sepp begleitet mich seit zwölf Jahren, er ist der Fotograf meines Vertrauens“, fand sogar Superstar Andreas Gabalier den Weg nach St. Peter am Ottersbach. Er sang zwar kein „Liad für di“, dennoch bildete sich um ihn gleich ein Fankreis. Kleiner Geheimtipp: Auch privat ist der offizielle Single öfter in der Mühle zu finden.