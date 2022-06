Kranzelreiten: Ein Kuss von einer echten Jungfrau

In einer Hand die Fahne, eine Hand zum Reiten

„Das Gurktal hat ja große Tradition in der Pferdezucht, wir haben auch einen Zuchtverein. Und um uns selbst und die Pferde an das Kranzelreiten zu gewöhnen, reiten wir zum Training drei bis vier Stunden aus“, verrät Sabitzer, der sich schon den Vorwurf gefallen lassen musste, am Pferd zu wenig zu lachen. „Ich halte ja in einer Hand die Fahne, habe nur eine Hand zum Reiten - und es geht ja um die Sicherheit bei dem wundervollen Fest. Da lächle ich lieber erst später.“