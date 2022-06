„Eure Majestät, Mami“: Berührende Rede von Charles

Thronfolger Prinz Charles hat seiner Mutter Queen Elizabeth II. für ihren jahrzehntelangen Einsatz und ihren Dienst am Vereinigten Königreich gedankt. „Im Namen von uns allen möchte ich Eurem lebenslangen selbstlosen Dienst meinen eigenen Tribut zollen“, sagte der 73-Jährige am Samstagabend in London in einer Ansprache an „Eure Majestät, Mami“.