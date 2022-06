So groß ist die Ersparnis für Tirols „Stromheizer“

„Wage nicht daran zu denken“

„Die meisten in der Tiroler Bevölkerung haben bis dato monatliche Stromkosten zwischen 40 und 70 Euro. Über solche Kosten können wir Stromheizer nur lachen, wenn es nicht zum Weinen wäre“, berichtet Maria F. (Name der Redaktion bekannt). „Ich habe eine 68 Quadratmeter große Eigentumswohnung, die über einer Garage für fünf Autos liegt. Darüber befindet sich großteils nur ein Dachboden. Meine Wohnung ist ein so genannter Eckanbau. Also verbrauche ich – obwohl ich nicht volles Rohr heize – im Jahr knapp 14.000 Kilowattstunden. Wie das in Hinkunft aussehen wird, daran wage ich gar nicht zu denken“, sagt Frau F.