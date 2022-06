Ehrenamt steht bei den Menschen hoch im Kurs

Zeit, Gutes zu tun

„Es ist schön zu sehen, dass so viele Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, Zeit zu spenden und Gutes zu tun“, bringt es Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auf den Punkt. Und Konrad Tiefenbacher vom Freiwilligen-Service des Landes betont, dass trotz der pandemiebedingten Einschränkungen in den vergangenen zwei Jahren das Interesse an Freiwilligenarbeit ungebrochen groß ist.