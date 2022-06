„Happy Birthday“: Royals gratulieren Lilibet Diana

Zu Geburtstag hat Queen-Urenkelin Lilibet Glückwünsche aus dem Palast erhalten. „Wir wünschen Lilibet alles Gute zum 1. Geburtstag“, so äußerte sich der offizielle Account der königlichen Familie am Samstag auf Twitter und postete dazu ein Luftballon-Emoji. Auch Prinz William und Herzogin Kate sowie Prinz Charles und Herzogin Camilla verschickten Glückwünsche. Wie Medien berichteten, wollte Königin Elizabeth II. ihr zweitjüngstes Urgroßkind noch am Samstag persönlich treffen.