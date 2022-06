Unfall zwischen Lkw und Pkw fordert drei Verletzte

Der 46-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt war am Freitagnachmittag mit seinem Firmen-Lkw in Richtung Ruden unterwegs, als ihm auf Höhe Dürrenmoos ein Pkw-Lenker entgegenkam. „Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch sowohl der Lkw als auch der Pkw in den Straßengraben geschleudert wurden“, schildert ein Polizist.