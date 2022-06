Familienvater reist für Dokument ins Kriegsgebiet

Um weiter in Österreich bleiben zu können, muss die Familie nun beweisen, dass Töchterchen Lejla, also Andreas’ kleine Nichte, ein Anrecht auf die ukrainische Staatsbürgerschaft hat. Zahlreiche Versuche, das mithilfe von Botschaft, Konsulat oder Mittelsmännern zu schaffen, schlugen kriegsbedingt fehl. Andreas Tredak sieht daher nur eine Option: „Ich fahre nach Kiew und hoffe, dass ich unversehrt und mit einer entsprechenden Bestätigung zurückkomme.“ Angst habe er nicht, so Tredak. Er hoffe nur, dass seiner Frau in Hof die kommenden Tage alleine mit den Kindern nicht zu anstrengend werden ...