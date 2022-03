Nach Flucht: Zuversichtlich in ganz neues Leben

Die Erleichterung ist der Familie Tredak ins Gesicht geschrieben. Nach Tagen des Bangens sind Yoldash, Gözel und die kleine Leyla endlich wirklich in Hof angekommen. Am Freitag kam die Familie nach der strapaziösen Flucht erstmals wieder zum Durchatmen. Nachdem die Familie die Nacht gratis im Gasthof Post verbracht hat, geht es nun in die vorläufige Bleibe nach Fuschl. Dort kommen die drei fürs Erste im Appartementhaus von Simone Meißnitzer unter. „Wir haben keine großen Pläne. Wir sind einfach froh, dass wir es geschafft haben“, erklärt Gözel im Gespräch mit der „Krone“. Langfristig hoffen sie aber, wieder in ihre Wahl-Heimat zurückkehren und ihre Masterstudien abschließen zu können. Nun müssen die drei, die angesichts von Putins Terror ihr altes Leben hinter sich lassen mussten, aber erst einmal realisieren, was passiert ist.