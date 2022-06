Brasilien-Show mit einem steirischen Anstrich

Größere Firmeneröffnungen laufen in Brasilien ähnlich ab wie in Österreich. Die lokale Politprominenz gibt sich ein Stelldichein, eine Liveband untermalt die Veranstaltung mit mehr oder weniger landestypischer Musik, und natürlich ist auch für das kulinarische Wohl in Hülle und Fülle gesorgt. Auf den zweiten Blick lief die Eröffnung des neuen Standorts der steirischen IBS-Gruppe in Nova Odessa aber doch eine Spur anders ab als im heimischen Teufenbach.