Angeklagter hat beim Verpacken von Drogen geholfen

Seit vier Monaten sitzt der sechsfache Familienvater aus Dornbirn wegen eines Gewaltdeliktes in U-Haft. Im Prozess am Freitag ging es allerdings um ein Drogendelikt, welches sich vor fünf Jahren zugetragen hat. Als Beitragstäter soll der Mann für zwei bereits verurteilte Dealer Kokain in Säckchen abgefüllt und mit Klebeband verschlossen haben. Was der Angeklagte bestreitet. „Wie erklären Sie sich dann, dass auf der Klebeseite ihre Fingerabdrücke gefunden wurden?“, will der Richter wissen.